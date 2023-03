Receita libera daqui a pouco, às 9h, o Programa do Imposto de Renda de 2023

Quinta 09/03/23 - 7h35

A Receita Federal antecipou a liberação do Programa do Imposto de Renda 2023, que será disponibilizado hoje às 9h (horário de Brasília).O programa é utilizado pelos brasileiros para declarar os impostos sobre a renda referente ao exercício de 2022.Anteriormente, a previsão era que o programa só seria disponibilizado no dia 15 de março, que é o primeiro dia do prazo de quatro meses para a entrega das declarações.Apesar da antecipação da liberação, a instituição esclareceu que as funcionalidades de entrega e transmissão, bem como as informações da pré-preenchida, estarão disponíveis somente a partir do dia 15 de março.