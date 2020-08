Manchetes, no Dia de S. Gonçalo: “Ala política do planalto quer auxílio emergencial até março ” - “Dividido, congresso reabre debate sobre prisão em 2ª instância” - “Governos e cientistas divergem sobre critérios de vacinação”

Segunda 10/08/20 - 10h16

Manchetes dos jornais nesta segunda-feira, Dia de São Gonçalo:



Folha de São Paulo: “Reforma reduzirá R$ 70 bi em benefícios tributários”



O Estado de São Paulo: “9 mil brasileiros se inscrevem para ‘desafio humano’ da vacina”



O Globo: “Governos e cientistas divergem sobre critérios de vacinação”



Agora São Paulo: “Veja todas as opções para sacar seu FGTS na pandemia”



Correio Brasiliense (Brasília): “Dividido, congresso reabre debate sobre prisão em 2ª instância”



O Tempo (BH): “Ala política do planalto quer auxílio emergencial até março ”



Correio do povo: “Lojistas voltam a negociar e esperam abertura gradual”