Acompanhado do filho de José Alencar, Lula participará, hoje, de reunião com os 3 comandantes militares

Sexta 20/01/23 - 6h31

A notícia é da CNN Brasil, das 6h20m desta sexta-feira 20 de janeiroL





"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrará com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro e com os chefes das Forças Armadas nesta sexta-feira (20). O encontro está marcado para às 10h, no Palácio do Planalto, em Brasília, e também contará com a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes.



Os comandantes das três Forças devem comparecer: o general Júlio Cesar de Arruda, do Exército; o almirante Marcos Sampaio Olsenante, da Marinha; e o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, da Aeronáutica.



Segundo apuração da CNN, o principal objetivo da reunião é estabelecer uma pacificação na relação entre Lula e os militares. Também será discutida a modernização dos equipamentos utilizados pelas Forças Armadas. Esse é o motivo da participação de Josué Gomes no encontro.





Presidente da Fiesp, Josué Gomes é filho de José Alencar, que, além, de ter sido vice-presidente nos dois primeiros mandatos de Lula, ocupou o cargo de ministro da Defesa entre 2004 e 2006.



A relação com os militares é um ponto de atenção no governo recém-empossado, com desconfiança mútua entre as partes, conforme avalia William Waack, âncora da CNN."