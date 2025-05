Emir do Catar, antes de oferecer Boeing de 400 milhões de dólares ao presidente dos Estados Unidos, deu outro igual, de presente, ao presidente da Turquia

Terça 13/05/25 - 6h22

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue considerando aceitar a doação de um Boeing 747-8 de luxo, avaliado em aproximadamente US$ 400 milhões, oferecido pela família real do Catar.



A proposta é de que a aeronave seja utilizada temporariamente como o novo Air Force One, substituindo o atual avião presidencial, que já possui mais de 40 anos de uso.



Trump expressou insatisfação com os atrasos na entrega das novas aeronaves encomendadas à Boeing, previstas para 2027 e 2028, e elogiou a oferta do Catar como uma solução provisória .





A doação gerou controvérsias e preocupações legais.



Especialistas apontam possíveis violações à Cláusula de Emolumentos da Constituição dos EUA, que proíbe funcionários federais de aceitarem presentes de governos estrangeiros sem a aprovação do Congresso.



Embora a Casa Branca afirme que a oferta está sendo feita ao Departamento de Defesa e não diretamente a Trump, críticos questionam a legalidade e a ética da aceitação do presente .





O Catar já realizou doações semelhantes no passado.



Em 2018, o emir do país presenteou a Turquia com um Boeing 747-8i, também avaliado em cerca de US$ 400 milhões.



Na ocasião, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que a aeronave foi um presente ao Estado turco, após o interesse demonstrado na compra do avião .





A decisão final sobre a aceitação do jato pelo governo dos EUA ainda está pendente, e o assunto continua a ser debatido no âmbito político e jurídico.