Na Igreja Católica Apostólica Romana casamentos de padres seguem proíbidos, como regra, mas padres orientais podem ser casados

Na Igreja Católica Apostólica Romana, o celibato sacerdotal é a norma tradicional, estabelecida no Concílio de Latrão em 1123, que exige que padres sejam solteiros.



No entanto, existem exceções dentro das 23 Igrejas Católicas Orientais em comunhão com Roma, onde homens casados podem ser ordenados sacerdotes.



Essas práticas são comuns em seus territórios de origem e, desde 2014, com autorização do Papa Francisco, também foram permitidas no Ocidente.





Exemplo dessa exceção é brasileiro de 42 anos, casado e pai de três filhos.



Em fevereiro de 2021, ele foi ordenado sacerdote pela Igreja Greco-Católica Melquita no Brasil, tornando-se o primeiro padre casado do país após a mudança autorizada pelo Papa Francisco .



A Igreja Católica permite que homens casados sejam ordenados diáconos permanentes, desde que atendam a certos critérios, como ter pelo menos 35 anos de idade, estar casado há no mínimo cinco anos e obter o consentimento por escrito da esposa.



Após a ordenação, se o diácono ficar viúvo, não pode contrair novo matrimônio .