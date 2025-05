Homem de 53 anos coloca bateria de carro para carregar, deita-se debaixo do veículo e morre eletrocutado

Segunda 12/05/25 - 21h06

18h51m, segunda-feira, do jornal O Tempo, de BH:



Homem morre eletrocutado enquanto fazia manutenção do próprio veículo em Brasília de Minas



Um homem, de 53 anos, morreu eletrocutado enquanto realizava a manutenção do próprio veículo em Baixinha, zona rural de Brasília de Minas, no Norte do Estado, nesse último sábado (10). A vítima foi identificada como Albino Ribeiro dos Santos.



Segundo familiares, a vítima colocou a bateria do carro para carregar e deitou-se embaixo do veículo para mexer em alguns fios. Ele chamou o sobrinho para dar partida no automóvel enquanto ainda estava fazendo a manutenção do carro. Ao ligar o carro, a vítima recebeu uma descarga elétrica e entrou em parada cardiorrespiratória.



O SAMU foi acionado e compareceu ao local, realizando manobras de ressuscitação por mais de uma hora, porém sem resposta.