Será conhecida hoje a melhor equipe de futebol de 2017. O Grêmio busca o 2º título mundial, enquanto o Real Madrid quer a 6ª taça do torneio na história. Às 15h, horário de Brasília, Grêmio e Real Madrid se enfrentarão na final do Mundial de Clubes da Fifa, disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

GRÊMIO

Do lado brasileiro, nenhum problema para o treinador Renato, do Grêmio, que deve levar a campo a mesma equipe que venceu o Pachuca na semifinal. A escalação é a seguinte: Marcelo Grohe, Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez, Jaílson, Michel, Ramiro, Luan, Fernandinho e Barrios.

REAL

Já o Real Madrid deve começar jogando com: Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo.