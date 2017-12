Numa lista liderada por Marrocos e Ucrânia, o Brasil aparece entre as 10 nacionalidades com o maior número de deportações da Europa. No 1º semestre deste ano, 3,1 mil ordens judiciais foram emitidas por tribunais nos países do continente europeu estipulando o retorno dos brasileiros.

EXPULSÃO

Nos 6 primeiros meses de 2016, foram 2,3 mil: um aumento de 37% de um ano para o outro. Os dados são da Agência de Fronteiras da Europa, a Frontex. Segundo fontes dos serviços de imigração em Bruxelas, na Bélgica, a grande maioria das ordens de expulsão é direcionada a brasileiros que chegaram entre 2015 e 2016 - período que coincide com o da maior recessão da história do Brasil.

IRREGULAR

O cálculo não inclui os brasileiros barrados nos aeroportos europeus e se refere apenas àqueles que já estavam vivendo de forma irregular na Europa. Em 2016, 3,7 mil brasileiros foram impedidos de entrar na Europa, ante 1,7 mil nos 6 primeiros meses de 2017. No total, a Europa emitiu 303 mil ordens de expulsões contra estrangeiros vivendo de forma irregular no continente em 2016.