O concurso 1.998 da Mega-Sena paga, hoje às 20h, prêmio de R$ 43,5 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Com o valor, o apostador pode receber R$ 186 mil por mês em rendimentos, se aplicar o dinheiro na poupança. A Mega-Sena está sem ganhador na faixa principal (de 6 acertos) há 5 concursos.

ÚLTIMO

Excepcionalmente, os concursos nesta semana ocorrerão na terça-feira e na quinta. O sorteio de quinta-feira será último do ano antes da Mega da Virada, que será sorteada em 31 de dezembro. Normalmente, os sorteios da Mega-Sena ocorrem às quartas e sábados. As apostas podem ser feitas até às 19h em boa parte das lotéricas do país.