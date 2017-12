Confira as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, 21 de dezembro de 2017, Dia do Atleta: Folha de São Paulo: “Currículo escolar nacional passa a valer em dois anos”; O Estado de São Paulo: “Meirelles, na TV, critica gestão Dilma e ‘populismo”;

CALOTE

O Tempo (Belo Horizonte): “Assembleia carimba permissão para calote”; O Globo (Rio): “Oi ganha fôlego para investir em serviços”; Correio Braziliense (Brasília): “Drones vão flagrar quem usa o celular enquanto dirige”;

FERIADÕES

Diário do Nordeste (Fortaleza): “Feriadões em 2018 impactam a economia”; A Tarde (Salvador): “Maluf se entrega e irá para presídio em Brasília”.