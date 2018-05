São estas as manchetes dos jornais neste sábado, 5 de maio de 2018, Dia do Pintor e do Expedicionário: Folha de São Paulo: “STF começa a transferir ações contra congressistas”; O Estado de São Paulo: “Dólar faz Argentina adotar maior taxa de juro do mundo”; O Globo (Rio): “Petrobras decide comprar plataformas”;

BR-381

O Tempo (Belo Horizonte): “Um terço dos acidentes em BRs ocorre na 381”; Estado de Minas: “Duplicação se arrasta e BR-381 continua a matar”;

PROCESSOS

O Liberal (Belém): “Supremo remete para instâncias inferiores processos de políticos”; Correio do Povo (Porto Alegre): “Dodge pede para prorrogar a investigação contra Temer”.