Será realizado sábado, em Montes Claros e no restante do país, o chamado "Dia D" contra a gripe, dentro da campanha nacional de vacinação.

ALVO

O objetivo é vacinar pessoas com 60 anos ou mais, indígenas, profissionais de saúde, gestantes, mães no pós-parto, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, professores, detentos, funcionários do sistema prisional, pessoas com condições clínicas especiais e doentes crônicos.

MERCADO

Em Montes Claros, 18 centros de saúde e 26 unidades do PSF, além do Mercado Municipal e do Sesc, vacinarão das 8 às 17 horas. A campanha de imunização começou em 23 de abril e será realizada até 1º de junho. A meta é vacinar 60 milhões de pessoas.