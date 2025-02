Polícia Civil: "... teria saído de casa a fim de comprar um lanche para os filhos, quando foi abordada pelo principal suspeito, conhecido na comunidade por seu comportamento violento"

Quarta 26/02/25 - 12h32

12h25m, quarta-feira, da Polícia Civil:



Dupla é indiciada pela PCMG por homicídio e ocultação de cadáver



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nesta quarta-feira (26/2), o inquérito instaurado para apurar a morte de um homem, de 29 anos, encontrado dentro de um poço, na comunidade de Lagoa Seca, área rural de Taiobeiras, região Norte do estado.



Dois homens foram indiciados por homicídio qualificado (por motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima) e ocultação de cadáver, enquanto um terceiro suspeito irá responder exclusivamente por ocultação de cadáver, tendo em vista que teria ajudado a esconder o corpo da vítima.





O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.





Investigações





A vítima foi encontrada já sem vida, no dia 1º de novembro do último ano, após a ex-companheira registrar o seu desaparecimento à PCMG. Com a denúncia, os policiais iniciaram levantamentos e trabalho de inteligência, por meio dos quais foi possível constatar que o homem havia sido assassinado, e o corpo dele ocultado dentro de um poço.





Crime





No dia dos fatos, a vítima, que havia se mudado recentemente para a região, teria saído de casa a fim de comprar um lanche para os filhos, quando foi abordada pelo principal suspeito, conhecido na comunidade por seu comportamento violento.





O investigado passou a encarar a vítima e a questioná-la sobre sua presença no local, ordenando que fosse embora, o que deu início a uma discussão. Ainda que tenha tentado evitar o conflito e fugir, o homem foi alcançado e espancado até a morte. Em seguida, os suspeitos teriam jogado a vítima dentro de um poço.





Os trabalhos para a remoção do corpo duraram três dias, devido à complexidade do resgate. Além da água, a vítima havia sido propositalmente coberta com entulhos, pedaços de madeira e lixo, dificultando sua localização e retirada.





Por meio de exame, a perícia constatou que a vítima sofreu múltiplas fraturas, politraumatismo e agressões severas na cabeça e nas costelas, evidenciando a violência do crime.





Encaminhamento





“O principal suspeito, responsável direto pelo homicídio, foi preso temporariamente em 5 de janeiro deste ano. Posteriormente, sua prisão foi convertida em preventiva, permanecendo detido até o momento”, contou a delegada que coordenou as investigações, Mayra Coutinho.





A policial destacou ainda que o segundo investigado, apontado como coautor do homicídio, teve sua prisão preventiva decretada em 30 de dezembro de 2024 e também está detido. Já o terceiro suspeito, indiciado pelo crime de ocultação de cadáver, não foi preso.****







7h47m, quinta-feira, do jornal Estado de Minas, de BH:



Dupla é indiciada por morte de homem encontrado em poço no interior de MG



Corpo foi encontrado escondido em um poço na comunidade de Lagoa Seca, no município de Taiobeiras, no Norte de Minas, em novembro de 2024

Giovanna de Souza



Dois homens foram indiciados pelo assassinato e ocultação do corpo de um homem, de 29 anos, encontrado dentro de um poço, na comunidade de Lagoa Seca, na área rural de Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais. Segundo as investigações, o homem foi morto depois de sair de casa para comprar lanche para os filhos.



Conforme divulgação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desta quarta-feira (26/2), a dupla foi indiciada por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa, além de ocultação de cadáver. Uma terceira pessoa irá responder apenas por ocultação de cadáver.



De acordo com as investigações, a vítima era nova moradora da região e saiu de casa para comprar um lanche para os filhos. Neste momento, ele foi abordado por um dos suspeitos, já conhecido na comunidade por comportamento violento, que o encarou e questionou sobre o motivo de estar ali.



Segundo a PCMG, a vítima tentou fugir do conflito, mas foi alcançada e espancada até a morte pelo suspeito e por um segundo homem. Após a morte, uma terceira pessoa entrou em cena e o trio jogou o corpo dentro de um poço, escondendo-o com entulhos, pedaços de madeira e lixo acima da água.



A esposa da vítima registrou o desaparecimento e o corpo foi encontrado em 1º de novembro de 2024. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a retirada do cadáver e o processo levou três dias, uma vez que se tratava de um resgate complexo.



Conforme a perícia, a vítima foi encontrada com múltiplas fraturas, politraumatismo e agressões severas na cabeça e nas costelas.



Dois suspeitos presos

“O principal suspeito, responsável direto pelo homicídio, foi preso temporariamente em 5 de janeiro deste ano. Posteriormente, sua prisão foi convertida em preventiva, permanecendo detido até o momento”, afirmou a delegada que coordenou as investigações, Mayra Coutinho.



De acordo com Mayra, o segundo investigado, apontado como coautor do homicídio, teve prisão preventiva decretada em 30 de dezembro de 2024 e está preso desde então. Já o terceiro suspeito, que ajudou a ocultar o cadáver, ainda não foi preso. O inquérito das investigações foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.