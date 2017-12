São estas as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, 14 de dezembro de 2017, Dia de São João da Cruz: Folha de São Paulo: “Votação da reforma previdenciária fica para 2018, diz Jucá”; O Estado de São Paulo: “Avança no Congresso pacote de R$ 51 bilhões para Estados”;

ICMS

O Tempo (Belo Horizonte): “Estado retém R$ 700 milhões em ICMS das prefeituras”; Hoje em Dia (Belo Horizonte): “Moeda virtual do momento traz risco de ‘bolha’”; O Globo (Rio): “STF limita poder da polícia de fechar acordo de delação”;

REFORMA

Valor Econômico (São Paulo): “Crise na articulação da reforma”; A Tarde (Salvador): “Jucá fala em adiar votação de reforma e constrange governo”; Diário de São Paulo: “Previdência: Governo descarta acordo para votar só em 2018”.