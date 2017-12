Com o Cruzeiro em dificuldades para acertar contratações para 2018, o técnico Mano Menezes se mostra aliviado porque contará com 3 reforços importantes no ano que vem. Em fase final de recuperação por graves lesões, os atacantes Sassá e Raniel estarão à disposição do treinador.

CABRAL

O volante argentino Ariel Cabral, que reestreou no jogo contra o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro depois de 3 meses e meio afastado, também estará junto com o grupo na pré-temporada, marcada para começar dia 3 de janeiro.

ATAQUE

Durante a reta final do Brasileirão, a Raposa perdeu Raniel e Sassá, e sofreu com a falta de um finalizador que colocasse a bola para dentro. Com isto, o time terminou a competição apenas como o 10º melhor ataque do Brasileirão, com 47 gols.