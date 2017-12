Os candidatos à 1ª edição do Sisu já podem consultar na página eletrônica do Sisu as vagas ofertadas em 2018. No total, são 239.601 oportunidades em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. As inscrições serão feitas pela internet e serão de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.

SISTEMA

O Sisu é o sistema informatizado do MEC por meio do qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Enem. O processo ocorre duas vezes por ano e cada candidato pode fazer até duas opções de curso. Podem concorrer estudantes que tenham feito o Enem 2017 e obtido nota acima de zero na prova de redação.