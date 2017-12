Qui 14/12/17 - 18h - Título do Independiente na Copa Sul-Americana favorece o América na Copa do Brasil

O título da Copa Sul-Americana conquistado ontem pelo Independiente favoreceu o América Mineiro, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Por causa da conquista do time argentino em cima do Flamengo, o Coelho vai entrar direto nas oitavas de final da Copa do Brasil em 2018. A vaga nas oitavas ia ficar com o Atlético Mineiro, mas o time dependia de um Flamengo campeão da Sul-Americana para se classificar para a Libertadores e para a fase adiantada da Copa do Brasil.

ABOCANHOU

Como isto não aconteceu, o América abocanhou a vaga que seria do Galo. Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Santos, Corinthians, Flamengo, Vasco e Chapecoense (classificados para a Libertadores); Bahia (campeão da Copa do Nordeste de 2017); e Luverdense (campeão da Copa Verde de 2017) são os outros 10 times previamente assegurados nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros