Aos 98 anos, morreu na Bahia neste 13 de Maio o médium Divaldo Franco, considerado o sucessor natural de Chico Xavier. Deixou mais de 250 livros psicografadas

Terça 13/05/25 - 23h52

Divaldo Pereira Franco, renomado médium e líder espírita brasileiro, faleceu na noite de terça-feira, 13 de maio de 2025, em Salvador, aos 98 anos.



Ele estava em tratamento contra um câncer na bexiga desde novembro de 2024 e, segundo informações da Mansão do Caminho, instituição que fundou, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos .





Nascido em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana (BA), Divaldo Franco dedicou sua vida à divulgação do espiritismo e à filantropia.



Em 1952, fundou a Mansão do Caminho, um complexo educacional e assistencial localizado no bairro de Pau da Lima, em Salvador, que atende diariamente milhares de pessoas.





Reconhecido internacionalmente, Divaldo foi autor de mais de 250 livros psicografados, cujos direitos autorais foram integralmente doados para obras sociais.



Seu trabalho como orador e conferencista o levou a diversos países, sendo frequentemente comparado a Chico Xavier, de quem era considerado sucessor espiritual .(





A Mansão do Caminho, em nota oficial, destacou o legado de amor e caridade deixado por Divaldo Franco, ressaltando seu compromisso com a promoção da paz e do bem-estar social.



O velório e cerimônias de despedida estão sendo organizados pela instituição .