Fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS: cerca de 9 milhões de vítimas da fraude podem contestar os descontos a partir desta quarta-feira

Quarta 14/05/25 - 6h38

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou, nesta terça-feira (13), a notificação de aproximadamente 9 milhões de aposentados e pensionistas sobre descontos irregulares em seus benefícios.



As mensagens estão sendo enviadas por meio do aplicativo Meu INSS e visam identificar cobranças associativas não autorizadas nos últimos cinco anos .







A partir desta quarta-feira (14), os beneficiários poderão, pelo próprio aplicativo ou pela Central de Atendimento 135, informar se reconhecem ou não os descontos realizados.



Caso não reconheçam, poderão solicitar o ressarcimento dos valores indevidamente descontados .





O governo estima que a fraude, investigada pela "Operação Sem Desconto", tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 6,3 bilhões entre 2016 e 2024.



O esquema envolvia entidades que aplicavam descontos sem autorização dos beneficiários, muitas vezes utilizando convênios com o INSS para legitimar as cobranças .



As associações envolvidas terão um prazo de 15 dias para comprovar que os descontos foram autorizados.



Caso contrário, deverão devolver os valores ao governo.



O processo de ressarcimento está previsto para ser concluído até junho deste ano .





O INSS alertou que não realiza contatos por telefone, e-mail ou SMS para tratar deste assunto.



As comunicações oficiais são feitas exclusivamente pelos canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS. Beneficiários devem estar atentos para evitar cair em novos golpes relacionados a essa fraude .



Para mais informações e orientações sobre como proceder, os segurados podem acessar o site oficial do INSS ou entrar em contato pelo telefone 135.