Trump se encontrou com o novo líder interino da Síria, na capital da Arábia Saudita, e anunciou "um novo recomeço" para o país

Quarta 14/05/25 - 7h14

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se nesta quarta-feira (14) em Riad, Arábia Saudita, com Ahmed al-Sharaa, líder interino da Síria.



O encontro marca a primeira reunião entre chefes de Estado dos dois países em 25 anos.



Al-Sharaa, anteriormente conhecido como Abu Mohammed al-Golani, liderou o grupo Hayat Tahrir al-Sham, uma dissidência da Al-Qaeda, e assumiu o poder após a queda do regime de Bashar al-Assad em dezembro de 2024 .



Durante a reunião, Trump anunciou a suspensão de todas as sanções econômicas dos EUA contra a Síria, justificando a medida como um passo para oferecer ao país "um novo começo".



O presidente americano também incentivou al-Sharaa a normalizar relações com Israel e a assumir responsabilidade sobre detentos do Estado Islâmico, sinalizando uma possível retirada das tropas americanas da região .



A decisão de Trump foi bem recebida por líderes do Golfo, como o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que apoiaram a iniciativa.



No entanto, Israel expressou preocupações devido ao passado militante de al-Sharaa e possíveis ameaças à segurança regional .



Internamente, a suspensão das sanções foi celebrada na Síria como uma oportunidade para reconstrução e reintegração econômica.



Al-Sharaa, que busca distanciar-se de sua imagem anterior, tem adotado uma postura mais moderada e procurado apoio internacional para estabilizar o país e encerrar seu isolamento diplomático .