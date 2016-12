Ter 20/12/16 - 18h - Verão começa amanhã com dia mais longo e noite mais curta do ano

O Verão começará oficialmente amanhã, 21 dezembro, às 7h44 da manhã, quando ocorre o Solstício de Verão - o dia mais longo do ano. Os pesquisadores explicam que o início das estações é definido pela posição da Terra em sua órbita em torno do Sol e pela inclinação do eixo de rotação da Terra.

TRANSLAÇÃO

A entrada do Verão marca o maior dia e a menor noite do ano. O horário oficial do início das estações varia a cada ano. De acordo com os pesquisadores, essa diferença se deve ao período de translação da Terra – aproximadamente 365 dias e 6 horas, ou precisamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46,08 segundos. A cada 4 anos, ocorre o ano bissexto, com 366 dias para compensar essa defasagem.

