A seleção brasileira sofreu hoje a 1ª derrota sob o comando do técnico Tite. Sem 7 titulares, entre eles Neymar, o Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0, em Melbourne, no 1º dos 2 amistosos que fará na Austrália. Na terça-feira, a seleção brasileira enfrentará os donos da casa.

MARCAÇÃO

Foi um jogo de marcação por pressão das duas equipes, reduzindo espaços e exigindo soluções rápidas. A Argentina marcou o gol da vitória num córner cobrado curto. A bola foi recuada para Di María cruzar e Mercado aproveitar o rebote de uma cabeçada na trave, marcando o único gol do jogo.

IMPRESSIONANTE

No 2º tempo, o Brasil teve as melhores oportunidades. O lance mais impressionante foi quando Fernandinho lançou Gabriel Jesus, que driblou o goleiro argentino, mas chutou na trave. No rebote, Willian também acertou a trave.