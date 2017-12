Ter 19/12/17 - 14h - Casos de hepatite A aumentam no Brasil. Maioria dos infectados tem entre 20 e 49 anos

Aumentaram os casos de hepatite A no Brasil. Causada pelo vírus VHA, a hepatite A é uma doença contagiosa que pode levar à morte. Este ano, em São Paulo, foi registrado um aumento significativo dos casos, ultrapassando os 180 casos apenas nos últimos meses - contra 68 ocorridos no mesmo período do ano passado. A informação é da Secretaria de Saúde de São Paulo.

SEXO

A maioria das pessoas infectadas têm entre 20 e 49 anos e são principalmente homens que se relacionam sexualmente com outros homens HIV positivos. O sexo sem proteção é uma das formas de contágio da hepatite A, assim como a ingestão de água ou alimentos contaminados com o vírus.

MORTE

Apesar de não apresentar sintomas em alguns casos, a hepatite A pode causar tontura, dores na barriga e na cabeça, vômito, cansaço e o amarelamento da pele e dos olhos. em pessoas com imunidade diminuída, como HIV positivo ou diabéticos, a hepatite A pode se transformar em uma ameaça grave que, se não tratada de forma correta, pode levar à morte.



