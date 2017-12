Qua 20/12/17 - 17h - Sorteio da Conmebol define hoje adversário do Atlético na Copa Sul-Americana

O Atlético conhecerá, hoje, seu 1º adversário na Copa Sul-Americana de 2018. A Conmebol sorteará os 22 confrontos da 1ª fase da competição às 21h. Depois de 5 temporadas seguidas disputando a Libertadores, o Galo vai em busca do título inédito da Sul-Americana. Na 1ª fase da Sul-Americana, 44 equipes se enfrentam.

2ª FASE

Na 2ª fase, outros 10 times se juntam aos 22 classificados que se classificarão na 1ª fase. São dois provenientes dos “playoffs” e 8 da fase de grupos da Libertadores. Todos os confrontos da Sul-Americana contarão com jogos de ida e volta. A Copa Sul-Americana começará em 14 de fevereiro e vai até o 12 de dezembro.





