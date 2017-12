Poços de Caldas, no Sul de Minas, terá Réveillon com fogos de artifício menos barulhentos que os mais utilizados nesta época do ano. A prefeitura informou que a intenção é respeitar “idosos, altistas, pessoas em tratamento médico e animais”.

LEI

A decisão segue lei municipal, que prevê também que, em qualquer evento da prefeitura, não seja usado fogos tradicionais para evitar danos, principalmente, aos animais.

ESTRESSE

Cães e gatos possuem a audição mais aguçada que a dos humanos e, consequentemente, são mais sensíveis aos barulhos. Além do estresse, a agitação por conta do barulho pode causar ferimentos quando os animais buscam por abrigo. A elevação da temperatura corporal pode desencadear sintomas como vômito e diarreia.

ALFENAS

A Prefeitura de Alfenas, também no Sul de Minas, comunicou que a cidade não terá queima de fogos na virada do ano em respeito aos animais. Já Ponta Grossa, no Paraná, terá queima de fogos silenciosa para poupar os animais, segundo a prefeitura.