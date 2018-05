O lateral-direito Daniel Alves está fora da Copa do Mundo da Rússia. Após visitar o jogador no PSG e pedir exames complementares, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, constatou hoje que é impossível o jogador se recuperar em tempo de participar do torneio.

DEMORA

Mesmo que daqui a 3 semanas, prazo estipulado para uma reavaliação, se conclua que a cirurgia não é necessária, Daniel Alves ainda demoraria pelo menos outras 6 semanas para ter condição de treinar normalmente.

TERCEIRA

O lateral-direito sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Além disso, há uma entorse no joelho. Aos 35 anos, Daniel Alves disputaria sua 3ª Copa do Mundo.