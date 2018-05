Avião que transportava o DJ Alok saiu da pista, no final da tarde de domingo, durante decolagem no aeroporto de Juiz de Fora. Não houve feridos e a assessoria do DJ disse que ele passa bem.

PANE

Alok Achkar Peres Petrillo tem 26 anos e é natural de Goiânia. O DJ é atualmente um dos grandes nomes da cena eletrônica mundial. A FAB explicou que o avião passou por uma "excursão na pista". Ainda segundo a FAB, a aeronave emitiu alerta de pane quando estava decolando e na sequência saiu da pista.

CESSNA

Logo após o incidente, Alok se manifestou nas redes sociais: "Estamos todos bem. Só consigo agradecer! Nascemos de novo! 20 de maio, meu segundo nascimento”. A aeronave é um Cessna modelo 560X, prefixo PR-AAA. O avião pertence a Alok e está em situação regular.

BICO

A PM acompanhou os trabalhos de segurança no local e informou que, apesar de ter parado no fim da pista com o bico virado para baixo, o avião não sofreu sérios danos na fuselagem. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a aeronave fora da pista e uma nuvem de fumaça.