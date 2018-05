Desde que começou a adotar a política de reajustes diários dos preços dos derivados de petróleo, em 3 de julho do ano passado, a Petrobras já elevou o preço do óleo diesel em suas refinarias 121 vezes, o que representa alta de 56,5%, segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura.

Em pouco mais de 10 meses, o litro do diesel passou de R$ 1,50 para R$ 2,34. Apenas neste ano, o preço do diesel já subiu 38 vezes. A atual política da Petrobras foi criada para acompanhar as variações externas e considera ainda a competição com importadores.

Desde ontem, caminhoneiros protestam em diversos estados por conta do encarecimento do combustível. Hoje, o governo anunciou redução no preço do diesel e da gasolina. O preço do diesel será reduzido em 1,54% nas refinarias. A gasolina ficará 2,08% mais barata.