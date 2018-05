Nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Cruzeiro pode enfrentar uma equipe da Argentina. Atlético Tucumán, Boca Juniors e Racing são, até o momento, os clubes que podem entrar na rota da Raposa.

SEGUNDO

Por ter sido o melhor da sua chave, o Cruzeiro enfrentará, obrigatoriamente, o 2º colocado de um dos 8 grupos da competição. Até ontem, apenas 3 vice-líderes haviam sido definidos. E foram justamente Atlético Tucumán, Boca Juniors e Racing.

INDEFINIÇÃO

Faltam 10 jogos para a definição dos classificados para as oitavas da Libertadores. As chaves 1, 2, 4, 6 e 7 terão jogos hoje e amanhã. Por conta desta indefinição, são 16 times com chances matemáticas de ficarem na 2ª posição.