Unimonte vai retornar ao PAES. Edital sairá em 24 de maio, com provas em 8 de dezembro

Unimontes anuncia volta do Programa de Avaliação Seriada – PAES



Edital sairá em 24 de maio. As provas estão marcadas para 8 de dezembro



A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) vai retomar o seu Processo de Avaliação Seriada para o Acesso ao Ensino Superior (PAES), visando o ingresso dos seus cursos de graduação. O anúncio foi feito pelo reitor da Universidade, professor Wagner de Paulo Santiago, durante reunião da Comissão Técnica de Processos Seletivos (Coteps) da Unimontes com representantes das escolas públicas e privadas de Montes Claros e do Norte de Minas, nesta segunda-feira (18/03).

O PAES havia sido suspenso em 2021. Em dezembro de 2023, a Unimontes retomou também o seu vestibular tradicional, que teve número recorde de candidatos: 39.168 inscrições deferidas. Além disso, a Universidade ainda adota o Sistema de Seleção Unificada (Sisu/MEC) para o preenchimento de vagas nos seus cursos de graduação, que serão gratuitos, custeados pelo Governo de Minas Gerais.



Realizada no auditório do Centro de Ciências Humanas (CCH), no prédio 2 do campus-sede, a reunião foi coordenada pela presidente da Coteps, professora Jussara Maria de Carvalho Guimarães. Contando com transmissão pelo sistema online, o encontro contou com a participação de diretores, supervisores e professores dos colégios particulares, cursinhos pré-vestibulares e das escolas públicas de ensino médio jurisdicionadas pelas Superintendências regionais de Ensino de Montes Claros, Almenara, Araçuaí, Janaúba, Pirapora, Paracatu e Unaí.



Além do reitor, a reunião contou com a participação do vice-reitor, professor Dalton Caldeira Rocha, de pró-reitores, diretores de centros e outros integrantes da gestão superior da universidade. Houve a apresentação da equipe da Coteps e do grupo de professores da Unimontes responsáveis pelos trabalhos relativos ao retorno do vestibular seriado, todos eles também egressos da instituição.



Durante o encontro, o professor Wagner de Paulo Santiago destacou que a proposta da Unimontes é retomar o vestibular seriado, contando com efetiva participação das escolas e dos cursinhos pré-vestibulares. “O PAES permite o acompanhamento dos alunos durante o processo, possibilitando o aprimoramento. Queremos o retorno do programa, mas com a participação de toda comunidade. Com a participação igual de todos é que será definido como será o modelo do vestibular seriado e de que forma ele será aplicado”, afirmou o reitor.



“A nossa proposta é ouvir todos para que possamos ter a Unimontes da qual todos nós orgulhamos”, enfatizou o professor Wagner de Santiago.



Ainda na oportunidade, ele informou que no dia 24 de maio próximo, aniversário de 62 anos da instituição, será promovido no campus-sede o “Uni-Open”, evento que visa apresentar a estrutura de ensino, pesquisa, extensão e de prestação de serviços da instituição para a comunidade. Durante o “Uni-Open”, a Universidade receberá caravanas de alunos das escolas de ensino fundamental e médio, que receberão as informações sobre os cursos de graduação, tais como conteúdos e mercado profissional dos egressos, com depoimentos dos próprios professores das respectivas áreas.



Retorno do PAES solicitado por representantes de escolas



Durante a reunião no auditório do CCH, foi feita uma consulta aos representantes das escolas públicas e privadas e dos cursinhos pré-vestibulares sobre a volta do PAES/Unimontes. Por aclamação, eles decidiram pelo retorno do programa de avaliação seriada.



“O resultado da reunião foi muito positivo. As escolas demonstraram estar muito animadas com a volta do PAES. E nós, da Unimontes, estamos mais animados ainda com o retorno do vestibular seriado, que está sendo muito aguardado”, avaliou a presidente da Coteps, professora Jussara Guimarães.



A professora Jussara Guimarães adiantou que já foi definida pela Coteps a nova data de provas do PAES: 8 de dezembro de 2024. Atendendo sugestão dos representantes das escolas de ensino médio e dos cursinhos, além dos alunos do primeiro ano do ensino médio (primeira etapa), as provas também serão aplicadas para os estudantes que estão matriculados no segundo ano do ensino médio. Neste caso, eles deverão fazer os testes correspondentes à primeira e segunda etapa neste ano.



A presidente da Coteps informou que o novo edital referente ao PAES deverá ser divulgado no dia 24 de maio próximo. O edital terá todos os dados relativos ao período de inscrições, regras, conteúdo e outras questões relativas ao programa de avaliação seriada, definidas pela Universidade a partir da interação com as escolas de ensino médio e cursinhos pré-vestibulares.