Chuvas em S. Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo podem ultrapassar os 100 milímetros diários, até domingo

Sexta 22/03/24 - 6h47

Intensa chuva está prevista para atingir partes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo desde esta sexta-feira, trazendo o risco de deslizamentos e inundações.



O Rio de Janeiro pode ser o estado mais impactado, com volumes de chuva de até 200 milímetros por dia.



O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres (Cemaden) emitiu alertas para que as Defesas Civis estaduais estejam prontas para enfrentar possíveis ocorrências.



A situação é de "grande perigo" em várias regiões, com chuvas superiores a 100 milímetros por dia e ventos chegando a 100 km/h, persistindo até domingo.



A interação entre uma frente fria vinda do Sul e o calor acumulado é responsável pela condição severa.



O Rio de Janeiro enfrenta risco particularmente alto, com potenciais danos significativos devido às chuvas intensas esperadas.



O alerta se estende também para áreas específicas de Minas Gerais e Espírito Santo.