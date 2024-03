Dengue neste ano de 2024 já supera todos os casos de 2023, com 682 mortes e 2 milhões de registros

Sexta 22/03/24 - 7h09

A dengue atingiu níveis muito altos no Brasil, com 10 estados e o Distrito Federal registrando mais casos em 2024 do que em todo o ano anterior.



Os estados estão distribuídos pelo Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste.



O total de casos de dengue registrados no Brasil ultrapassou 2 milhões, com 682 mortes confirmadas e outras 1.042 sob investigação.



O Distrito Federal lidera, com mais de 161 mil casos este ano, representando uma taxa de 5.725,8 infecções por 100 mil habitantes.



O aumento de casos está relacionado a condições climáticas favoráveis para a proliferação do mosquito vetor, o Aedes aegypti, e à circulação simultânea dos quatro sorotipos da dengue.



Especialistas apontam para a desmobilização da vigilância e resposta governamental lenta como fatores contribuintes.