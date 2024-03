Sábado 23/03/24 - 22h11

Divulgado pelos Bombeiros:





Nesta noite de 23 de Março de 2024 por volta das 19h40min, o 9° Pel BM (Salinas) foi acionado por um vigia noturno para atendimento de ocorrência de captura de uma serpente em via urbana.



No local foi detectado que tratava-se de uma serpente peçonhenta do gênero Crotalus (cobra cascavel) de aproximadamente 1,10 mts de comprimento que estava em uma rua de um bairro residencial em frente a um lote vago.



O vigia relatou que ao passar pelo local ouviu o barulho típico realizado pela cobra, que possui uma espécie de chocalho na cauda, e ao olhar próximo viu o animal enrolado no meio da rua, posição já defensiva, o que também denotava grande perigo aos moradores e crianças que costumam brincar na região.

Utilizando EPIs, equipamentos e técnicas adequadas a serpente que na ocasião apresentava comportamentos agressivos foi capturada, transportada em recipiente adequado e solto em seu habitat natural bastante distante do meio urbano.