Mega de terça-feira subiu de 83 para 120 milhões de reais. Ninguém acertou os números 03 - 07 - 10 - 25 - 31 - 52

Domingo 24/03/24 - 8h49

A Mega-Sena deste sábado (23) mais uma vez não teve ganhadores para as seis dezenas, elevando o prêmio para o próximo sorteio de R$ 83 milhões para R$ 120 milhões.



Os números sorteados foram: 03 - 07 - 10 - 25 - 31 - 52.



Houve 216 apostas com cinco acertos, cada uma recebendo R$ 24.404,31, e 11.623 apostas com quatro acertos, com ganhos de R$ 647,89 cada.



O próximo sorteio será na terça-feira (26).



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa, com cadastro e idade mínima de 18 anos.