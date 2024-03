137 mortos e mais de 100 feridos. Rússia começou a julgar 4 acusados do massacre de sexta na Rússia, cidadãos do Tajiquistão

Segunda 25/03/24 - 7h06

O Tribunal de Basmanny, em Moscou, acusou quatro suspeitos pelo atentado terrorista à casa de shows Crocus City.



Na audiência deste domingo (24), Saidakrami Murodali Rachabalizoda, Dalerdzhon Barotovich Mirzoyev, Shamsidin Fariduni e Muhammadsobir Fayzov foram colocados sob custódia por dois meses até o julgamento.



Os acusados, cidadãos do Tajiquistão, são suspeitos de integrarem o Estado Islâmico (EI), que assumiu a autoria do ataque.



Outras sete pessoas foram detidas por suspeita de participação no crime.



O ataque ocorreu na última sexta-feira (22) à noite, quando cinco homens armados invadiram o Crocus City e abriram fogo durante um show da banda Picnic.



O Comitê de Investigação Nacional estima 137 mortos e mais de 100 feridos, muitos em estado grave.