Qui 08/06/17 - 17h - Inscrições para o ProUni do 2º semestre terminarão amanhã

As inscrições para o ProUni do 2º semestre de 2017 terminarão amanhã. Os estudantes interessados poderão consultar as bolsas oferecidas e se inscrever na página do ProUni na internet. São oferecidas 147.492 bolsas em 1.076 instituições privadas de educação superior. Do total de bolsas, 67.603 são integrais e 79.889, parciais.

PERFIL

O ProUni é voltado para estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares. Também estão incluídas as pessoas com deficiência e professores da educação básica em escolas públicas.

ENEM

Só poderão participar do processo seletivo os candidatos brasileiros que não tenham diploma de curso superior e que tenha feito o Enem de 2016. É preciso ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do Enem e não ter tirado zero na redação.

