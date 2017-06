Dono de um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai tentar espantar a má fase, neste domingo, às 18h30, quando receberá o Atlético de Goiás no Mineirão. A Raposa vem de derrota e, até o momento, só marcou 3 gols em 5 partidas pelo Brasileirão.

PIORES

Somente Avaí e Vitória possuem ataques piores que o do Cruzeiro neste Brasileirão. Os clubes catarinense e baiano possuem somente um gol, cada, na competição. E isso tem sido crucial para o Cruzeiro não deslanchar no Brasileirão.

MUDANÇA

Ábila, Alisson e Thiago Neves foram os únicos a balançar as redes pela Raposa no campeonato. Thiago Neves reconhece que a fase do setor ofensivo não é boa, mas acredita que as coisas mudarão a partir deste domingo, contra o Atlético de Goiás. A escalação do Cruzeiro para o jogo não foi confirmada.