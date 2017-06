Todas as agências da Caixa Econômica Federal abrirão 2 horas mais cedo hoje, amanhã e quarta-feira para pagamento exclusivo de contas inativas do FGTS. Nas regiões em que os bancos abrem às 9h, as agências da Caixa abrirão às 8h e terão o horário de atendimento prorrogado em 1h.

ANIVERSÁRIO

O pagamento das contas inativas começou em 10 de março e vai até o dia 31 de julho, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Sábado, começou o pagamento para nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro.

SAQUE

Valores até R$ 1.500,00 podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cidadão. Para valores até R$ 3.000,00, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3.000,00, os saques devem ser feitos nas agências da Caixa.