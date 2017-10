A Fifa divulgou hoje a atualização de outubro do ranking de seleções. Será esta a classificação usada para definir o pote de cada país no sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia, marcado para 1º de dezembro, em Moscou, na Rússia.

BRASIL

A Alemanha puxa a fila dos 7 primeiros colocados, que juntamente com os anfitriões russos, serão os cabeças de chave do Mundial. Além dos alemães (atuais campeões), estão garantidos no pote 1 o Brasil, 2º colocado do ranking, seguido de Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França.

DIVIDIR

Ao contrário das últimas edições da Copa, a Fifa utilizará o ranking como base para dividir todas as seleções para o sorteio. Vinte e três países já estão classificados para o Mundial. Restam 9 vagas, que estão sendo disputadas por 20 seleções.