Qui 19/10/17 - 9h - Tropeço contra o Coritiba acaba com 13 jogos de invencibilidade do Cruzeiro

O Cruzeiro foi surpreendido pelo Coritiba no Campeonato Brasileiro. A derrota de ontem, por 1 a 0 na capital paranaense não foi boa para a Raposa, que perdeu a invencibilidade de 13 jogos e, de quebra, pode ficar também sem o status de melhor pontuador neste 2º turno do Brasileirão.

5ª COLOCAÇÃO

O resultado impede o Cruzeiro de reassumir o 2º lugar na classificação geral, mas não tirará a 5ª colocação da equipe que possui 47 pontos. O Botafogo, 6º colocado com 44, não conseguiria alcançar o Cruzeiro nem se tivesse vencido o Avaí ontem. As duas equipes empataram em 1 a 1.

ABAIXO

O 1º tempo primeiro do Cruzeiro foi muito abaixo do esperado. Nem a entrada de Arrascaeta no 2º tempo fez a equipe melhorar o necessário para vencer o jogo.

