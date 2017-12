A Conmebol liberou o calendário detalhado dos jogos da Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro visitará o San Lorenzo em Buenos Aires, às 19h15 do dia 11 de abril. O jogo decisivo será em 8 de maio, numa terça-feira, às 21h30, em Belo Horizonte. O confronto de volta entre Atlético e San Lorenzo será no meio da disputa das oitavas de final da Copa do Brasil, lugar que o Galo poderia já ter garantido caso conseguisse a classificação para a Libertadores.

RESERVOU

A CBF reservou 5 datas para a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil: 25 de abril, 2 de maio, 9 de maio, 16 de maio e 23 de maio. Será um período de disputa do Campeonato Brasileiro, também, uma vez que o Brasileirão terá início em 15 de abril.