O Atlético anunciou a contratação por empréstimo do meia-atacante Nathan. O jogador pertence ao Chelsea, da Inglaterra, e será cedido ao Galo até 30 de junho de 2019.

APRESENTAÇÃO

Nathan já passou por exames médicos e será apresentado pelo Atlético às 14h30 desta terça-feira. O meio-campista chega para ocupar, possivelmente, a vaga de Cazares. O equatoriano está em negociações avançadas com o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes.

SELEÇÕES

Com passagens pelas seleções brasileiras de base, Nathan foi revelado pelo Atlético Paranaense. Em 2015, o meio-campista foi negociado ao Chelsea por 4,5 milhões de libras (cerca de R$ 22 milhões na cotação da época).