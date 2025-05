Quinta 15/05/25 - 6h56

A Mega-Sena de terça-feira (13) não teve ganhadores na faixa principal.



As dezenas sorteadas foram: 02, 04, 14, 18, 22 e 44.



O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões nesta quinta-feira (15).



As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje em casas lotéricas, pelo site ou aplicativo Loterias Caixa.



A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5.