Após batida entre carreta e caminhão na BR-251, um deles ficou dependurado em talude de 11 metros

Na madrugada desta sexta-feira (16/05), o Corpo de Bombeiros Militar de Salinas foi acionado para atender a uma grave colisão na BR-251, próximo ao KM 268.



O acidente envolveu uma carreta e um caminhão que trafegavam em sentidos opostos.



Consequentemente, a força do impacto deixou um dos veículos suspenso em um talude de 11 metros e segundo informações havia uma vítima presa às ferragens.



No entanto, a guarnição de bombeiros militar constatou que o motorista do veículo conseguiu se libertar da cabine por conta própria e estava deambulando pela cena.



As equipes traçaram uma rota de acesso, garantindo o resgate seguro da vítima. A inspeção dos veículos e o controle do trânsito foram realizados pela PRF.



Após o salvamento, a vítima foi entregue aos cuidados da equipe do SAMU, que já estava no local para oferecer suporte médico especializado.