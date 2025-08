Caminhão com galões de água foi atingido, por trás, nas proximidades de M. Claros, pela BR-135. Motorista do carro estava "sentado próximo", confuso

Sábado 02/08/25 - 6h21

5h22m, sábado, dos Bombeiros:





Na madrugada deste sábado, 02 de agosto de 2025, por volta das 03h20, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento de uma colisão traseira envolvendo um caminhão e um veículo de passeio, na rodovia MGC-135, nas proximidades do km 373, no município de Montes Claros.



O caminhão, que transportava galões de água, era conduzido pelo Sr. B.M.A., de 57 anos, e trafegava de Buenópolis para Montes Claros, quando foi atingido na traseira por um automóvel sedan, conduzido pelo Sr. G.C.M.S., de 43 anos, que vinha de Divinopolis com destino a Montes Claros.



O condutor do caminhão não sofreu ferimentos e dispensou atendimento hospitalar.



Já o motorista do veículo de passeio foi encontrado pelas equipes de resgate sentado próximo ao seu automóvel, apresentando confusão mental e queixando-se de dores generalizadas, além de múltiplas escoriações pelo corpo, sem sinais aparentes de fraturas.



A vítima foi avaliada e estabilizada pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, sendo posteriormente transportada pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU até o Hospital Santa Casa.



Durante a avaliação do cenário, foi identificado vazamento de combustível nos veículos envolvidos. A guarnição do CBMMG realizou o controle de riscos de incêndio e explosão com aplicação de serragem nas áreas afetadas, eliminando possíveis fontes de ignição.



Uma guarnição da Polícia Militar Rodoviária esteve no local, realizando a segurança da cena e a guarda dos veículos envolvidos. Também atuaram na ocorrência uma ambulância e um guincho da concessionária Eco135, responsáveis pelo isolamento, sinalização, limpeza da pista e posterior liberação da via.