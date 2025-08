Mega deste sábado é de 85 milhões de reais

Sábado 02/08/25 - 7h26

O prêmio da Mega-Sena neste sábado, 2 de agosto, está acumulado e estimado em 85 milhões de reais.



O concurso anterior, realizado na quinta-feira, não teve acertador da sena, o que fez o prêmio subir.



Os números sorteados no último concurso foram: 09, 11, 44, 51, 52 e 56.



As apostas para o sorteio de hoje podem ser realizadas até as 19 horas, em lotéricas de todo o país, pelo site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis números, custa 6 reais.