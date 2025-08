Submarinos norte-americanos foram reposicionados nos oceanos, mas governo garante que a medida tem caráter preventivo

Sábado 02/08/25 - 6h08

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou o envio de submarinos com capacidade nuclear para áreas estratégicas no Atlântico Norte.



A medida - confirmada - ocorreu após declarações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, que ocupa cargo no Conselho de Segurança da Rússia.



Medvedev alertou sobre o risco de uma escalada nuclear em meio ao que chamou de "jogo perigoso de ultimatos".



A tensão entre Washington e Moscou se intensificou após, especialmente por causa da guerra na Ucrânia e das recentes sanções impostas por países ocidentais.



Trump respondeu às ameaças dizendo que a Rússia deve ter cuidado com o tom usado, e que os Estados Unidos estão preparados para garantir sua segurança e a de seus aliados.



Apesar da movimentação dos submarinos, o governo norte-americano afirma que a ação tem caráter preventivo e segue monitorando a situação internacional.