Na maior mina de cobre do mundo, no Chile, terremoto de 4,2 graus matou um homem e 5 estão soterrados a 500 metros da superfície. 3 mil foram evacuados e 100 especialistas trabalham no resgate

Sábado 02/08/25 - 6h32

Ocorreu um desabamento em El Teniente na tarde de quinta-feira, a maior mina subterrânea de cobre do mundo, no Chile.



O acidente foi causado por um tremor de magnitude 4,2 na escala Richter e resultou na morte de um trabalhador, nove feridos e cinco mineiros ainda soterrados cerca de 500 metros abaixo da superfície.



As operações foram suspensas e equipes de resgate seguem mobilizadas no local.







Um trabalhador morreu, nove ficaram feridos em condições não graves, e cinco operários permanecem presos a cerca de 500 metros de profundidade em uma das galerias afetadas.



Cerca de 100 especialistas foram deslocados ao local, incluindo membros dos resgates históricos ocorridos na mina San José em 2010.



Eles aguardam que os tremores secundários diminuam para usar equipamentos remotos e drones na tentativa de alcançar os trabalhadores.



A companhia chilena de mineração Codelco suspendeu todas as operações na área de risco, embora continue a processar o cobre extraído em outros setores da mina.



Ao todo, cerca de 3 mil funcionários foram evacuados como medida preventiva.



Autoridades abriram investigação criminal para avaliar possíveis negligências.



As próximas 48 horas são consideradas críticas para o sucesso das operações de resgate.