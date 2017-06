Sex 02/06/17 - 18h - Novo Fies prevê dívida fixa e fim do prazo de carência para pagamento

O governo planeja uma revisão no Fies que prevê o fim do prazo de carência para que estudantes beneficiados iniciem o pagamento da dívida. As alterações devem afetar tanto as condições para alunos como para as instituições de ensino superior particulares.

FIADOR

O fundo que funciona como um fiador de parte da inadimplência dos estudantes também sofrerá mudanças. As novas regras devem ser anunciadas neste mês e valerão para contratos futuros.

DÍVIDA

Pelo formato atual, o aluno faz o curso universitário enquanto o governo paga para a instituição de ensino. Ao terminar o curso, ele tem um ano e meio para começar a quitar as parcelas do financiamento. Esse prazo não será mais previsto no novo Fies. Por sua vez, assim que o aluno firmar o contrato, ele já saberá o valor total da dívida.

Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros