A meteorologia prevê ventos de 18 km, hoje, e céu azul em Montes Claros. Há, como ontem, chance de chuva – que afinal não veio. Até 17 de junho, as temperaturas locais devem variar entre 32 e 12 graus.

VINTE

Entre as 5 e 6h de hoje, Montes Claros teve temperatura de 20 graus na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos, onde se localizam os estúdios da Rádio 98 FM.

DEZOITO

Para esta noite, a mínima prevista é de 18 graus. Hoje, a temperatura deve variar entre 18 e 31 graus. Ontem, a máxima foi de 32 graus, entre 14h e 16h. No momento, a temperatura é de 30ºC..